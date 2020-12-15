Вакцина от ковида «Спутник» показала 100% эффективность против тяжелых форм заболевания – утверждают в центре Гамалеи

Российская вакцина от коронавируса «Спутник» показала 100% эффективность против тяжелых форм заболевания – об этом свидетельствуют данные испытаний препарата, утверждают в центре имени Гамалеи.

Случаи заражения коронавирусом среди привитых «Спутником» добровольцев протекали легко – им не требовалась госпитализация, не было поражения легких, в то же время в группе плацебо было 20 тяжелых случаев заболевания. Разработчики оценивают эффективность вакцины в 91%, и подчеркивают, что это низшая граница – по истечении 1,5 месяцев после введения первого компонента эффективность вакцины должна вырасти. Также отмечается, что у привитых добровольцев не было и непредвиденных побочных эффектов. Разработчики обещают скоро представить отчет научному сообществу. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал обнародованные данные крайне обнадеживающими. По его словам, прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В институте имени Гамалеи полагают, что в следующем году удастся привить большую часть населения России. Сейчас вакцина доставлена уже во все регионы, в гражданский оборот выходит новая партия. К этому моменту вне клинических испытаний препарат получили более 200 тысяч человек.

Центр имени Гамалеи готовит отчет для подачи документов на ускоренную регистрацию «спутника» в других странах. Стоимость одной инъекции на зарубежных рынках не будет превышать $10