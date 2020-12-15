Съемочная группа CNN пришла домой к одному из возможных отравителей Алексея Навального

В сюжете говорилось, что это Олег Таякин, который в расследовании группы Bellingcat и издания Insider назван сотрудником ФСБ. На вопрос американской журналистки Клариссы Уорд «Это ваша команда отравила Навального?» мужчина захлопнул дверь квартиры.

Накануне Алексей Навальный назвал имена тех, кто, по словам политика, пытался его убить с помощью химического оружия «Новичок». Навальный подчеркнул, что это сотрудники ФСБ, за которыми стоит президент Владимир Путин.

Предотвратить утечку персональных данных сотрудников спецслужб практически невозможно, сказал в эфире «Эха» шеф-редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов. Он объяснил, что для этого слишком большое количество людей должно быть осведомлено о статусе засекреченных лиц.

Доброхотов подчеркнул, что при проведении расследований The Insider не получает информацию от каких-либо спецслужб, а пользуется исключительно своими источниками.