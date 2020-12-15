Светлана Тихановская призвала в Европарламенте к нулевой толерантности к контактам европейского бизнеса с Лукашенко

Светлана Тихановская призвала в Европарламенте к нулевой толерантности к контактам европейского бизнеса с Александром Лукашенко. Лидер белорусской оппозиции выступила по видеосвязи со своими соратниками – вместе они стали лауреатами премии Европарламента имени Андрея Сахарова. Награда будет им вручена 16 декабря.