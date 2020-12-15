Задержан водитель «Майбаха», из которого стреляли в центре Москвы, сообщает ТАСС. Агентство ссылается на источник в полиции. Инцидент произошел в воскресенье на Тверской улице. По словам источника, машина оформлена на одного из столичных бизнесменов, иго имя не называется.
2020-12-15T06:19:03+03:00
2020-12-15T06:19:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:19, 15 декабря 2020
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