Задержан водитель «Майбаха», из которого стреляли в центре Москвы, сообщает ТАСС. Агентство ссылается на источник в полиции. Инцидент произошел в воскресенье на Тверской улице. По словам источника, машина оформлена на одного из столичных бизнесменов, иго имя не называется.