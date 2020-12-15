В Москве сегодня пройдет учредительный съезд партии, которую создает племянник президента Роман Путин

По словам организаторов мероприятия, он намерен возглавить партию под названием «Россия без коррупции», передает «Интерфакс». Сразу после съезда партия подаст документы на регистрацию в Минюст. Ранее Роман Путин, сын двоюродного брата президента России, был председателем партии «Народ против коррупции», но она была ликвидирована Верховным судом по иску Минюста.
2020-12-15T05:32:47+03:00
2020-12-15T05:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:32, 15 декабря 2020
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