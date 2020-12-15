Джозеф Байден после голосования выборщиков заявил, что не сомневается в мирной передаче ему власти

Избранный президент подчеркнул, что претензии штаба Дональда Трампа выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено свидетельств или оснований для того, чтобы изменить или подвергнуть сомнению итоги выборов. Выборщики накануне и этой ночью подтвердили победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Кандидат от демократов набрал 306 голосов при необходимых 270. У Трампа 232