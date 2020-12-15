США ввели санкции против Турции из-за покупки зенитно-ракетных систем С-400 у России

В черный список попало Управление оборонной промышленности, которое заключает контракты на закупку военной техники. Глава российского МИДа Сергей Лавров раскритиковал эти меры. По его словам, это очередное проявление надменного отношения к международному праву.
2020-12-15T04:32:39+03:00
2020-12-15T04:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:32, 15 декабря 2020
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