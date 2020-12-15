Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит иски Дмитрия Рогозина к трем СМИ

Глава Роскосмоса требует выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Поводом стали статьи на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, которые основаны на публикации газеты «Новые Известия» от 1 октября 2018 года. Что именно задело Рогозина, не уточняется. Как передает ТАСС, одним из его адвокатов будет Александр Добровинский, который ранее, в частности, представлял интересы певца Филиппа Киркорова. Из-за пандемии прессу на заседание суда не пустят.