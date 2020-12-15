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04:19, 15 декабря 2020

Джозеф Байден в обращении к нации призвал уважать итоги голосования коллегии выборщиков

Избранный президент подчеркнул, что попытки Дональда Трампа оспорить исход выборов не увенчались успехом. Выборщики накануне и этой ночью подтвердили победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Кандидат от демократов набрал 306 голосов при необходимых 270. У Трампа 232.



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