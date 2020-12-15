Съемочная группа CNN пришла домой к одному из возможных отравителей Алексея Навального

В сюжете говорилось, что это Олег Таякин, который в расследовании группы Bellingcat и издания Insider назван сотрудником ФСБ. На вопрос американской журналистки Клариссы Уорд «Это ваша команда отравила Навального?» мужчина захлопнул дверь квартиры.

Накануне Алексей Навальный назвал имена тех, кто, по словам политика, пытался его убить с помощью химического оружия «Новичок». Навальный подчеркнул, что это сотрудники ФСБ, за которыми стоит президент Владимир Путин.

Сегодня Алексей Навальный будет гостем нашего эфира в программе «Утренний разворот» после 10 часов.