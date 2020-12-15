В Японии растет число сторонников отмены или переноса Олимпийских игр в Токио из-за пандемии

С октября – на 15 процентных пунктов, теперь 32% жителей страны выступают за отмену перенесенной на следующее лето Олимпиады, еще 31% респондентов сказали о необходимости повторной отсрочки. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные телеканалом Эн-эйч-кей.

