Британские заморские территории обяжут назвать имена владельцев зарегистрированных там компаний

Соответствующий законопроект представило накануне правительство Великобритании. В МИДе отметили, что, как ожидается, реестры станут доступны для всех желающих к концу 2023 года. Речь идет о территориях, где регистрируются многие оффшорные компании, чтобы пользоваться налоговыми льготами, а также для того, чтобы скрыть реальных владельцев бизнеса или имущества.