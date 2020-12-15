Британские заморские территории обяжут назвать имена владельцев зарегистрированных там компаний

Соответствующий законопроект представило накануне правительство Великобритании. В МИДе отметили, что, как ожидается, реестры станут доступны для всех желающих к концу 2023 года. Речь идет о территориях, где регистрируются многие оффшорные компании, чтобы пользоваться налоговыми льготами, а также для того, чтобы скрыть реальных владельцев бизнеса или имущества.
2020-12-15T03:33:51+03:00
2020-12-15T03:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:33, 15 декабря 2020
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