В Минздраве заявили, что не намерены ограничивать право женщин на аборт

В ведомстве пообещали скорректировать проект приказа, который вызвал критику, в том числе в Госдуме, передает РБК. Документ предусматривает сокращение перечня болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту. В Минздраве пояснили, что речь идет о медицинских показаниях, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока. В министерстве напомнили, что сделать аборт по желанию женщины возможно на сроке до 12 недель, а дальше есть уже определенные ограничения.
2020-12-15T03:33:30+03:00
2020-12-15T03:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:33, 15 декабря 2020
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