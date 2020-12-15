В Минздраве заявили, что не намерены ограничивать право женщин на аборт

В ведомстве пообещали скорректировать проект приказа, который вызвал критику, в том числе в Госдуме, передает РБК. Документ предусматривает сокращение перечня болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту. В Минздраве пояснили, что речь идет о медицинских показаниях, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока. В министерстве напомнили, что сделать аборт по желанию женщины возможно на сроке до 12 недель, а дальше есть уже определенные ограничения.