Медиахолдинг WarnerMedia, которому принадлежит CNN, отказался показывать ролики штаба Трампа, передает Bloomberg

По словам источника агентства, в видео содержатся заявления о фальсификации выборов, которые, по мнению холдинга, не имеют обоснований. Ранее ряд крупных американских телеканалов прервали выступление Дональда Трампа, где он назвал прошедшие выборы сфальсифицированными и коррумпированными, так как сочли его слова бездоказательными.

