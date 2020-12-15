Россия требует допустить независимых врачей к генералу Ратко Младичу

Обеспокоенность его состоянием здоровья выразил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин. Три года назад Гаагский трибунал признал бывшего командующего армией боснийских сербов виновным в военных преступлениях, в том числе в геноциде мусульман в Сребренице в 1995 году. Младич был приговорен к пожизненному сроку. Его адвокаты подали апелляцию