Дональд Трамп объявил об отставке генпрокурора Уильяма Барра

Президент США написал в «Твиттере», что Барр уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей. Исполнять его обязанности будет его первый заместитель Джефф Розен. Барр защищал Трампа во время ряда расследований, связанных с президентом. Но в последнее время появились публикации, что Трамп хочет его уволить, потому что Барр заявил, что на президентских выборах не было нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования. Трамп не желает признавать свое поражение.