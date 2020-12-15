Американский телеканал CNN показал предполагаемого участника отравления Алексея Навального

Съемочная группа пришла домой к Олегу Таякину, который фигурирует как сотрудник ФСБ в расследовании группы Bellingcat и издания Insider. На вопрос корреспондента Клариссы Уорд «Это ваша команда отравила Навального?» мужчина захлопнул и закрыл на замок дверь квартиры. На видео обычный подъезд с обшарпанными стенами.

Накануне Алексей Навальный назвал имена тех, кто, по словам политика, пытался его убить с помощью химического оружия «Новичок». Навальный подчеркнул, что это группа ФСБ, которая ездит за ним по стране 3,5 года. Основатель Фонда борьбы с коррупцией заявил, что за отравлением стоит лично Владимир Путин.

Сегодня Алексей Навальный будет гостем нашего эфира в программе «Утренний разворот» после 10 часов.