Голосование выборщиков подтвердило победу на президентских выборах в США Джозефа Байдена

Для избрания необходимо 270, а Байден получил к этому моменту 302 голоса выборщиков после того, как проголосовала коллегия в Калифорнии. У Трампа— 232 голоса. Во всех штатах, где действующий президент оспаривал результаты выборов, проголосовали за демократа.