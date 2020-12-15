Голосование выборщиков подтвердило победу на президентских выборах в США Джозефа Байдена

Для избрания необходимо 270, а Байден получил к этому моменту 302 голоса выборщиков после того, как проголосовала коллегия в Калифорнии. У Трампа— 232 голоса. Во всех штатах, где действующий президент оспаривал результаты выборов, проголосовали за демократа.
2020-12-15T01:44:48+03:00
2020-12-15T01:45:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:44, 15 декабря 2020
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