Парламент Эстонии проголосовал за проведение референдума о браке

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. На референдуме предлагается ответить на вопрос: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?». С инициативой выступила правящая Консервативная партия. Ее депутата Сиима Похлака, спросили, почему он сам не женат. Как передает «Интерфакс», он в парламенте обратился к матери своих троих детей и сделай ей предложение.
2020-12-15T01:07:22+03:00
2020-12-15T01:07:22+03:00
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01:07, 15 декабря 2020
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