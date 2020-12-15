Парламент Эстонии проголосовал за проведение референдума о браке

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. На референдуме предлагается ответить на вопрос: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?». С инициативой выступила правящая Консервативная партия. Ее депутата Сиима Похлака, спросили, почему он сам не женат. Как передает «Интерфакс», он в парламенте обратился к матери своих троих детей и сделай ей предложение.