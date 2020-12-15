Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил казнь журналиста в Иране

В его пресс-службе отметили, что во всемирной организации выступают против смертной казни и отстаивают свободу прессы. Руководитель новостного портала «Амад ньюс» Рухолла Зам в Иране был обвинен в сотрудничестве с иностранными разведками и казнен 12 декабря. Он ранее жил во Франции и активно освещал протесты в Иране в 2017 и 2018 годах.
2020-12-15T01:06:59+03:00
2020-12-15T01:06:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 15 декабря 2020
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