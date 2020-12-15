Конгрессмен Пол Митчелл объявил, что покидает Республиканскую партию из-за ее отказа признать поражение Трампа

Митчелл объявил в эфире телеканала CNN, что станет независимым членом Палаты представителей США.

К этой минуте, выборщики всех штатов, где Дональд Трамп оспаривал победу на президентских выборах Джозефа Байдена, проголосовали за демократа. У Трампа -232 голоса из необходимых 270-ти, у Байдена, как передает CNN на данный момент, -240, но скоро проголосуют коллегии выборщиков в Орегоне, на Гавайях и в Калифорнии, где везде победил Байден и республиканцы это не оспаривают. Ожидается, что у Байдена будет 306 голосов выборщиков против 232-х за Трампа.