В Москве похоронят актера Валентина Гафта

Панихида пройдет в театре «Современник».

Проститься с легендарным артистом театра и кино можно будет с 10 утра до полудня в основном здании на Чистопрудном бульваре. Дирекция «Современника» решила не лишать зрителей и поклонников такой возможности, несмотря на пандемию, однако попросила соблюдать ряд ограничений. Пришедших на церемонию просят быть в масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию до конца мероприятия.

После панихиды гроб с телом Гафта доставят на Троекуровское кладбище, где с народным любимцем смогут проститься самые близкие. Валентина Гафта похоронят на так называемой Алее актеров. Рядом – могилы его коллег Алексея Булдакова и Сергея Юрского.

Артист скончался в субботу на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Гафт сыграл около 200 ролей в кино и на театральной сцене, в том числе в «Современнике».