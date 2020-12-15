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00:04, 15 декабря 2020

Мурманская область с этого дня приостанавливает бронирование гостиниц

Власти приняли такие меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе.

Заказать гостиницу, отель или гостевой домик на новогодние праздники в Мурманской области временно не удастся. Чиновники ввели запрет для жителей из других регионов. Ограничения губернатор Андрей Чибис объяснил желанием сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку. В новогодние каникулы власти региона сделают акцент на том, чтобы дать отдохнуть местным жителям, приводит слова чиновника агентство Интерфакс. Бронирование сохранят только по программе туристического кэшбэка, которая подразумевает частичный возврат средств за отдых в России. При этом туристам придется представить справку об отрицательном тесте на коронавирус. За отказ это сделать грозит штраф в размере до 30-ти тысяч рублей. До середины января только местных жителей примут и горнолыжные курорты в Мурманской области. Позже туда допустят туристов из других регионов, но лишь в том случае, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

В Мурманской области накануне выявили около 300-т новых случаев заражения за сутки. С начала пандемии число инфицированных превысило 30 тысяч человек. Больше 550-ти пациентов в регионе умерли.



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