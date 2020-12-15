В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

Штраф до миллиона рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы до двух лет – так предлагается наказывать за публичную клевету, которая распространяется, в том числе, в интернете. Законопроект в Госдуму внес депутат Дмитрий Вяткин. Предполагается, что поправки должны устранить пробел в правовом регулировании, который связан с тем, что зачастую сайты могут не быть СМИ, при том что их аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации», а регулируется в этом ключе только их деятельность. Отмечу, что сейчас распространение заведомо ложных порочащих сведений, в том числе в прессе, лишением свободы не наказывается. Вяткин, между тем, также предлагает назначать реальные сроки за клевету с использованием своего служебного положения, и за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих. Ранее Вяткин внес в Госдуму резонансные законопроекты о финансировании акций и запрете журналистам участвовать в демонстрациях.

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