В США на выборах президента завершает голосование коллегия выборщиков

Как отмечает газета «Вашингтон пост», итоги сегодняшнего волеизъявления полностью подтверждают результаты голосования, которое проходило в стране 3 ноября. Без сюрпризов обошлось голосование выборщиков и в тех штатах, где действующий президент США Дональд Трамп пытался оспорить победу своего соперника Джо Байдена. Это, в частности, Аризона, Висконсин, Джорджия, Пенсильвания, Невада. По данным к 00:00 15 декабря Джо Байден уже получил 240 голосов выборщиков, Дональд Трамп 229.
2020-12-15T00:02:21+03:00
2020-12-15T00:02:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 15 декабря 2020
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