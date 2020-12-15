В США на выборах президента завершает голосование коллегия выборщиков

Как отмечает газета «Вашингтон пост», итоги сегодняшнего волеизъявления полностью подтверждают результаты голосования, которое проходило в стране 3 ноября. Без сюрпризов обошлось голосование выборщиков и в тех штатах, где действующий президент США Дональд Трамп пытался оспорить победу своего соперника Джо Байдена. Это, в частности, Аризона, Висконсин, Джорджия, Пенсильвания, Невада. По данным к 00:00 15 декабря Джо Байден уже получил 240 голосов выборщиков, Дональд Трамп 229.