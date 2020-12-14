Власти Петербурга допускают смягчений ограничений, введенных из-за коронавируса после новогодних каникул. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Сегодня от участников туристического рынка поступили данные о том, что туристы отменили почти все новогодние поездки в Петербург с экскурсиями. Операторы оценивают ущерб в сотни миллионов рублей.