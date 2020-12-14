Более 220 тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима оштрафовали в Москве за 3,5 месяца. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова. Он напомнил, что штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте сейчас составляет 5 тысяч рублей, на рабочих местах 4 тысячи рублей. Магазины должны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Данчиков также рассказал, что штрафы выписали более чем 20 тысячам организаций.