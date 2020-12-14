Джо Байден к этому моменту набирает 199 голосов в ходе голосования выборщиков в США. У Дональда Трампа 167 голосов. Выборщики голосуют за президента по итогам выборов, прошедших 3 ноября. Это один из последних этапов президентских выборов, заключительным станет церемония инаугурации, которая пройдет 20 января.
2020-12-14T23:04:33+03:00
2020-12-14T23:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 14 декабря 2020
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