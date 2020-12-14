Джо Байден к этому моменту набирает 199 голосов в ходе голосования выборщиков в США. У Дональда Трампа 167 голосов. Выборщики голосуют за президента по итогам выборов, прошедших 3 ноября. Это один из последних этапов президентских выборов, заключительным станет церемония инаугурации, которая пройдет 20 января.