Нидерланды из-за ситуации с коронавирусом переходят на режим изоляции на пять недель, объявил премьер Марк Рютте. По его словам, режим изоляции вступит в силу ближайшей ночью и будет действовать по меньшей мере до 19 января. В Нидерландах будет закрыто большинство магазинов, школы и университеты со среды перейдут на дистанционное обучение. Рютте призвал жителей страны не выходить без необходимости из дома и не принимать у себя гостей.