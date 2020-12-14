Нидерланды из-за ситуации с коронавирусом переходят на режим изоляции на пять недель, объявил премьер Марк Рютте. По его словам, режим изоляции вступит в силу ближайшей ночью и будет действовать по меньшей мере до 19 января. В Нидерландах будет закрыто большинство магазинов, школы и университеты со среды перейдут на дистанционное обучение. Рютте призвал жителей страны не выходить без необходимости из дома и не принимать у себя гостей.
2020-12-14T22:32:58+03:00
2020-12-14T22:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 14 декабря 2020
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