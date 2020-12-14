Американский кинорежиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Американский кинорежиссёр, обладатель трёх премий «Оскар» Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщает Первый канал. Он отмечает, что Стоун приехал в Россию для съёмок фильма об изменении климата. Режиссёр сообщил, что вакцину ему ввели несколько дней назад, что он пока не знает, насколько она эффективна, но уже решил, что приедет на второй укол. Оливер Стоун назвал российскую вакцину полезной и сказал, что не понимает, почему на Западе её игнорируют.