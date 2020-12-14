В Петербурге историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки, сообщил суду, что хочет быть наказан. Выступая с последним словом, он сказал, что глубоко сожалеет о содеянном.

Гособвинение запросило для Соколова 15 лет колонии строго режима. Защита обратилась к суду с призывом не лишать его свободы более чем на 8 лет.

Историка обвиняют в убийстве бывшей студентки, с которой его связывали близкие отношения и в незаконном хранении оружия. Аспирантка Анастасия Ещенко была убита в прошлом году. Соколов признал вину. Суд должен огласить приговор 25 декабря.