В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

С инициативой выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Он предлагает дополнить статью уголовного кодекса о клевете. Максимальное наказание, согласно документу, должно составить пять лет лишения свободы. Такой срок депутат предлагает назначать за клевету, связанную с обвинением человека в преступлении против половой неприкосновенности либо в тяжком или особо тяжком преступлении.
2020-12-14T22:31:20+03:00
2020-12-14T22:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 14 декабря 2020
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