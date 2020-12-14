В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

С инициативой выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Он предлагает дополнить статью уголовного кодекса о клевете. Максимальное наказание, согласно документу, должно составить пять лет лишения свободы. Такой срок депутат предлагает назначать за клевету, связанную с обвинением человека в преступлении против половой неприкосновенности либо в тяжком или особо тяжком преступлении.