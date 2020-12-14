В Великобритании выявили новый штамм коронавируса – он распространяется гораздо быстрее. В связи с этим в ряде регионов юго-восточной Англии власти усиливают карантинный режим.

В Соединенном Королевстве отмечаются случаи заболевания одним из генетических вариантов коронавируса, который предположительно способен распространяться особенно быстро. Об этом сообщили в британском Минздраве. Выявлено больше тысячи случаев заражения мутировавшим

коронавирусом, преимущественно на юге Англии, и их число растет. Власти опасаются, что система оказания медпомощи окажется перегружена. При этом в министерстве успокаивают: пока ничто не указывает на то, что этот новый вариант устойчив к вакцине или чаще вызывает тяжелые формы заболевания. На этом фоне в Лондоне и ряде других регионов вводят максимально жесткие ограничения — кафе, рестораны будут работать только на доставку, закрываются гостиницы и кинотеатры. Жителям британской столицы рекомендовали свести к минимуму любые поездки.

В последние дни все больше стран ужесточают введенные ограничения из-за коронавируса. В Нидерландах усилен карантинный режим, в Эстонии учебные заведения переходят на удаленку, во Франции вводят комендантский час, а в Германии закрываются магазины и многие организации сферы услуг.

Великобритания сильнее многих других европейских стран пострадала от пандемии. На прошлой неделе в стране началась вакцинация.