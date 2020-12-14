Навальный был отравлен сотрудниками спецгруппы ФСБ, — говорится в расследовании журналистов

Политик Алексей Навальный был отравлен в Томске сотрудниками спецгруппы ФСБ, — говорится в расследовании журналистов интернет-изданий The Insider и Bellingcat. В проверке сведений также участвовали американская телекомпания CNN, немецкий журнал Der Spiegel и Фонд борьбы с коррупцией. Материалы были опубликованы сегодня. В них приводятся имена участников спецоперации и их фотографии.

Сам Навальный в ролике, посвящённым деталям расследования, выразил уверенность, что операция была подготовлена директором ФСБ Александром Бортников по поручению президента Владимира Путина.

Даже после выхода этого расследования остаются не понятны мотивы покушения на оппозиционера, — сказал в эфире «Эха Москвы» научный сотрудник Университетского колледжа в Лондоне Владимир Пастухов. Он считает, что причастность Путина к этому отравлению всё ещё не доказана.