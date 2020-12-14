Джо Байден существенно опережает Дональда Трампа в ходе голосования выборщиков в США

Члены коллегии выборщиков голосуют за следующих президента и вице-президента Соединенных Штатов по итогам выборов, состоявшихся в начале ноября. Все ключевые штаты, которые выиграл Байден, кроме Мичигана, уже проголосовали – как и предполагалось, за Байдена. Мичиган начал голосование только что.

Выборщики в пяти из шести ключевых штатов, которые выиграл бывший вице-президент Джо Байден и в которых действующий президент США Дональд Трамп пытался оспорить или отменить результаты выборов, уже проголосовали. Выборщики от штатов Аризона, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Висконсин отдали свои голоса Джо Байдену — согласно воле американского народа, выраженной им на выборах 3 ноября. Таким образом, из непроголосовавших остались только строго демократические и строго республиканские штаты и колеблющийся Мичиган. А значит, что Джо Байден получает 290 голосов выборщиков — без учета 16-ти от Мичигана, который он выиграл, и уже на эту минуту он избран президентом США. По итогам выборов Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимых 270-ти для победы. Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение, а из-за агрессивных действий его сторонников в Мичигане властям по рекомендации правоохранительных органов пришлось закрыть здания Сената и Палаты Представителей штата, где собрались выборщики, из-за угрозы насилия. Ранее Трамп заявлял, что если выборщики проголосуют за Байдена, он покинет Белый дом.

Следующий формальный этап американских выборов завершится 6 января, когда Конгресс США официально подсчитает и сертифицирует голоса выборщиков. 20 января состоится инаугурация президента.