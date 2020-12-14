В Австрии собаку научили выявлять людей с коронавирусом. Бельгийская овчарка может по нюху определить медицинскую маску заразившегося человека. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Австрии. Собака по кличке Fantasy Forever участвует в экспериментальной программе этого ведомства.
2020-12-14T21:33:16+03:00
2020-12-14T21:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 14 декабря 2020
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