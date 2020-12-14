В Австрии собаку научили выявлять людей с коронавирусом. Бельгийская овчарка может по нюху определить медицинскую маску заразившегося человека. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Австрии. Собака по кличке Fantasy Forever участвует в экспериментальной программе этого ведомства.