Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки кафе и ресторанов во время новогодних праздников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки кафе и ресторанов во время новогодних праздников. Он потребовал проводить больше рейдов не только в заведениях общепита, но и в общественном транспорте.

Из-за ситуации с коронавирусом власти существенно ограничили работу кафе и ресторанов Петербурга в новогодние каникулы. Несколько дней им будет полностью запрещено принимать посетителей.

Сегодня же Беглов сказал, что городские власти рассматривают возможность смягчить ограничения после Нового года.