Покушение на Навального было совершено группой из 8 оперативников ФСБ, — утверждается в международном расследовании

Покушение на оппозиционного политика Алексея Навального в Томске было совершено группой из 8 оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, — утверждается в совместном расследовании журналистов интернет-изданий The Insider и Bellingcat. Проверкой этих сведений также занимались американская телекомпания CNN, немецкий журнал Der Spiegel и Фонд борьбы с коррупцией. В отчете о результатах расследований приводятся имена участников спецоперации и их фотографии.

Сам Навальный в видеоролике, посвященном деталям расследования рассказал, что данные перелетов сотрудников ФСБ купили на черном рынке, а их телефоны проверили через мобильное приложение.

Предотвратить утечку персональных данных сотрудников спецслужб практически невозможно, — отметил в нашем эфире шеф-редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов. Он подчеркнул, что при проведении расследований The Insider пользуется исключительно своими источниками.