Джо Байден по голосам выборщиков обошел Дональда Трампа после завершения голосования в двух десятках штатов. Байдену свои голоса отдали в том числе выборщики Пенсильвании, где Трамп пытался оспорить результаты голосования и выборщики Джорджии, где был проведен пересчет голосов.

К этому моменту у Байдена 146 голосов, у Дональда Трампа 79.