В ВОЗ заверили, что у Санта Клауса иммунитет к коронавирусу

Во Всемирной Организации здравоохранения заверили, что у Санта Клауса иммунитет к коронавирусу. Представитель организации Мария ван Керкхове сказала, что ВОЗ разделяет озабоченность детей во всем мире в связи с тем, что главный рождественский персонаж входит в группу риска по возрасту. Она добавила, что и сам Санта, и миссис Клаус в порядке. Главы государств по всему миру дали Санте разрешение на вход в воздушное пространство, поэтому подарки к Рождеству будут доставлены вовремя.
2020-12-14T20:34:32+03:00
2020-12-14T20:35:19+03:00
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20:34, 14 декабря 2020
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