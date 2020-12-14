В ВОЗ заверили, что у Санта Клауса иммунитет к коронавирусу

Во Всемирной Организации здравоохранения заверили, что у Санта Клауса иммунитет к коронавирусу. Представитель организации Мария ван Керкхове сказала, что ВОЗ разделяет озабоченность детей во всем мире в связи с тем, что главный рождественский персонаж входит в группу риска по возрасту. Она добавила, что и сам Санта, и миссис Клаус в порядке. Главы государств по всему миру дали Санте разрешение на вход в воздушное пространство, поэтому подарки к Рождеству будут доставлены вовремя.