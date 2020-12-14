Власти Турции вводят комендантский час с 9 вечера 31 декабря до 5 утра 4-го января. Это мера в рамках борьбы с коронавирусом. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в этот период комендантский час будет действовать круглосуточно, — передает агентство РИА «Новости».
2020-12-14T20:34:28+03:00
2020-12-14T20:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 14 декабря 2020
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