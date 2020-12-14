Защита историка Соколова, обвиняемого в убийстве, попросила суд не лишать его свободы более чем на 8 лет

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросила суд не лишать его свободы более чем на 8 лет. Преподавателя в числе прочего обвиняют в незаконном хранении оружия. Гособвинение запросило для Соколова 15 лет колонии строгого режима.

Прения сторон прошли сегодня в Санкт-Петербургском городском суде. Преступление было совершено осенью прошлого года. Историк признался в том, что убил бывшую студентку, с которой его связывали близкие отношения, а затем расчленил и попытался избавиться от останков.