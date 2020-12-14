С ближайшей среды в Лондоне будут действовать максимально-строгие ограничения по коронавирусу. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хенкок. Его слова приводит ВВС.

Ограничения максимального третьего уровня также собираются ввести в южном и западном Эссексе. Решение ужесточить меры приняли после того, как в стране обнаружили новую модификацию коронавируса. Как пояснил министр, в этом случае вирус может распространяться быстрее, но вряд ли вызывает более тяжелую форму заболевания.

Третий уровень ограничений предполагает работу кафе и ресторанов только в режиме доставки или на вынос, и ограничение на собрания людей.