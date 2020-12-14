В США проходит голосование членов коллегии выборщиков за следующих президента и вице-президента США

В США проходит голосование членов коллегии выборщиков за следующих президента и вице-президента Соединенных Штатов. В числе тех, кто уже провел заседание, штаты Иллинойс, Индиана, Теннесси, Арканзас, а также Оклахома и Южная Каролина.

К этому моменту у Джо Байдена 36 голосов выборщиков, у Дональда Трампа — 56.

Сейчас начинают голосовать колеблющиеся штаты, Пенсильвания и Джорджия, к ним приковано особое внимание