Группа расследователей представила имена сотрудников ФСБ, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального

Группа журналистов-расследователей представила список сотрудников ФСБ, которые, по их данным, участвовали в покушении на политика Алексея Навального. Сообщается как минимум о восьми оперативниках из секретного подразделения ведомства. Авторы расследования называют их имена.

Ролик опубликован, в частности, на YouTube-канале Алексея Навального. Сам он рассказал, что расследование провели интернет-издание The Insider и Bellingcat, участвовали также телекомпания CNN, журнал Der Spiegel и Фонд борьбы с коррупцией.

Журналисты CNN рассказали, что пришли домой к одному из фигурантов списка, Олегу Таякину и задали ему на русском и английском языках вопрос о том, его ли команда отравила Навального. Таякин на это ничего не ответил и закрыл перед съемочной группой дверь.