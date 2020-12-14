В Google объяснили сбои в работе своих сервисов в целом ряде стран мира проблемами с квотой внутреннего хранилища.

Компания Google объяснила сбои в работе своих сервисов в целом ряде стран мира проблемами с квотой внутреннего хранилища. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В Google подчеркивают, что к этому моменту работа всех сервисов восстановлена и что в компании работают над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем. Со сбоем пользователи, в том числе в России, столкнулись сегодня днем.