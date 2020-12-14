Депутат от «Единой России» внес в ГД законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за клевету в интернете

Депутат от России Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за клевету в интернете. В документе прописан штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, — передает агентство РИА «Новости».