Депутат от «Единой России» внес в ГД законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за клевету в интернете

Депутат от России Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за клевету в интернете. В документе прописан штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, — передает агентство РИА «Новости».
2020-12-14T19:34:50+03:00
2020-12-14T19:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 14 декабря 2020
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