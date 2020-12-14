Разработчик вакцины от коронавируса «Спутник» оценил в 100% эффективность препарата против тяжелых случаев COVID-19. С соответствующим комментарием выступил глава российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Общую эффективность препарата разработчик оценил чуть более чем в 91%.