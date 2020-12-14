Коллегия выборщиков голосует за следующего президента Соединенных Штатов. Первыми проголосовали выборщики в Вермонте, Теннесси, Индиане, а также в Миссисипи и Нью-Гэмпшире и Оклахоме.

К этому моменту 7 голосов у Джо Байдена и 35 – у Дональда Трампа. В ближайшие часы голосование пройдет в административных центрах всех 50 американских штатов, а также в федеральном округе Колумбия.