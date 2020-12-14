Новогоднюю праздничную подсветку включили в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он отметил, что всего в городе сейчас около 4 тысяч разных крупных инсталляций. На улицах столицы установили порядка тысячи новогодних елок. По словам Бирюкова, новогоднее оформление можно будет увидеть до 15 января. Праздничная подсветка будет работать до конца зимы.