Новогоднюю праздничную подсветку включили в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он отметил, что всего в городе сейчас около 4 тысяч разных крупных инсталляций. На улицах столицы установили порядка тысячи новогодних елок. По словам Бирюкова, новогоднее оформление можно будет увидеть до 15 января. Праздничная подсветка будет работать до конца зимы.
2020-12-14T19:05:34+03:00
2020-12-14T19:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 14 декабря 2020
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